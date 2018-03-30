T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka'nın kader derbileri

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

30 Mart 2018 15:00

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta üst üste 8 mağlubiyet alan Karşıyaka\'nın kaderini üst üste çıkacağı iki Ege derbisi çizecek. Pazar günü kendisi gibi düşme hattındaki Nazilli Belediyespor\'u ağırlayacak Kaf-Kaf ardından 8 Nisan\'da Altay derbisine çıkacak. Bu sezon ilk yarıda 6 puanı silinen, 8 maçlık yenilgi serisiyle ligde son 6 hafta öncesi kurtuluş hattındaki Fethiyespor\'un 10 puan gerisine düşen Karşıyaka, derbilerden yenilgiyle ayrılır, Fethiye de en az bir galibiyet alırsa matematiksel olarak kurtuluş umudunu yitirecek.
Yeşil-kırmızılı ekip derbilerin ikisinden de beraberlikle ayrılsa veya birini kazanıp birini kaybetse bile Fethiyespor, Kırklarelispor ve Sakaryaspor\'la oynayacağı maçlarda 2\'de 2 yaparsa düşecek. Nazilli maçına son umut gözüyle bakan Karşıyaka\'da Mustafa Aşan, Cenk ve Hakan\'ın cezalarının bitmesiyle mevcut kadroda eksik futbolcu kalmadı. Transfer yasağı ve takımdan ayrılanlarla elinde altyapı ağırlıklı kadro kalan Kaf-Kaf\'ta Teknik Direktör Cihat Arslan, Mustafa ve Cenk\'i bu maçta yeniden ilk 11\'e monte edecek.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA TFFLig Beyaz GrupKarşıyakaEgePazarNazilli BelediyesporKafKafNisan AltayBuFethiyesporFethiyeYeşilkırmızılıFethiyespor KırklarelisporSakaryasporNazilliKarşıyaka Mustafa Aşan CenkHakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24