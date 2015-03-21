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Spor

Karşıyaka'nın İspanyol rakibi: IŞİD tehdidi aldık, güvence verilmezse gelmiyoruz

Basketbol Eurocup çeyrek finali rövanş maçı öncesi IŞİD krizi...

21 Mart 2015 09:44

Basketbol Eurocup çeyrek finali rövanşında çarşamba günü İzmir’de Karşıyaka ile karşılaşacak Gran Canaria Kulübü, IŞİD militanları fotoğraflarıyla gönderilen ölüm tehditleri üzerine, büyükelçilik ve polise başvurdu. İspanyollar “48 saat içinde güvence verilmezse gelmeyiz” dedi.

İspanyol Basketbol Kulüpleri’nden Gran Canaria geçtiğimiz hafta içinde Eurocup çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka ile karşılaşmış ve ilk maçı 76-66 kazanmıştı. Önümüzdeki çarşamba günü oynanacak rövanş maçı öncesi  inanılmaz bir olay yaşandı. İspanyol Kulübü’nün Twitter hesabına gönderilen tehdit mesajları ortalığı karıştırdı. Mesajlara IŞID militanlarının kafa kesme fotoğrafları konulup, “Maçı kaybetmezseniz sonunuz bu olacak”, “1 hafta içinde öleceksiniz” ve “Hala gelmeyi düşünüyor musunuz?”  ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyuna duyurdular

 

İçeriğinin ne kadar ciddi olduğu belli olmayan bu mesajlar Suriye’deki IŞİD teröründen korkan İspanyollar’a büyük panik yaşattı.

Öyle ki kulüp yetkilileri, İspanya’daki Türkiye Büyükelçiliği ve Eurocup yönetimi de dahil olmak üzere herkesi ayağa kaldıracak hamleler yaptı. Korku içindeki Gran Canaria, önce Eurocup’a şikayet dilekçesi yollayarak yaşadıkları kaygıyı belirtti. Ardından Türk Büyükelçiliği ve Türk Polisiyle irtibata geçen kulüp, resmi siteden yayınladıkları mesajla durumu kamuoyuyla paylaştı.

 

Mesajlarını hemen sildiler

 

İspanya’yı ayağa kaldıran bu mesajları resmi sitesinden paylaşan kulüp 25 Mart’ta oynanacak karşılaşma öncesi 48 saat içerisinde kendilerine güvence verilmezse Türkiye’ye gelmeyeceklerini belirtti. Bu arada, İspanyol ekibinin yaptığı açıklama sonrası olay büyüyünce, kulübü tehdit eden kişiler bu mesajlarını sosyal medya hesabı Twitter’dan kaldırdılar.

 

Troll mü, gerçek mi?

 

Gran Canaria’yı IŞİD fotoğrafları ile tehdit eden kişilerin, Twitter profillerinde P. Karşıyaka ile ilgili paylaşımlar görüldü. Bu kişilerin, fotoğraflarla tehdidi ‘troll’ amacıyla yapıp yapmadığı merak konusu.

 

G.saraylı’nın ‘troll’ü gerçek sanılmıştı

 

Geçen sezon şampiyonlar ligi’nde Chelsea ile karşılaşan Galatasaray’ın bir taraftarı, sosyal medyada silahla poz vermişti. Tehdit mesajları yazan kişinin amacı sosyal medyadakileri ‘trollemek’ti. İngiiz gazete manşetlerine çıkan olayın ciddi olmadığı daha sonra anlaşılmıştı.

 

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