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Spor

Karşıyaka'nın işi zor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçını kaybederek küme düşme hattının 5 puan gerisine düşen Karşıyaka'nın pazar günü ağırlayacağı rakibi Hacettepe, 15 haftadır mağlup olmuyor

16 Şubat 2018 17:39

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 2 maçını kaybederek küme düşme hattının 5 puan gerisine düşen Karşıyaka\'nın pazar günü ağırlayacağı rakibi Hacettepe, 15 haftadır mağlup olmuyor.
Grupta son yenilgisini 7 Ekim\'de Buğsaşspor\'a 4-2 mağlup olarak alan 39 puanla 3\'üncü sıradaki Başkent temsilcisi, bu periyotta 8 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. 
Düşme hattında yer alan Karşıyaka\'da taraftarlar kritik karşılaşma öncesinde takıma tribün desteği sağlamak için seferberlik başlattı. Hacettepe maçını taraftarının desteğiyle aşarak yarışa tutunmak isteyen yeşil-kırmızılı takım, moral depolamak için öğle yemeği organizasyonunda bir araya geldi. 
Ayrıca Karşıyaka\'da kaburgasında kırık bulunan Abdülhamit, Hacettepe mücadelesinde görev yapamayacak.
 

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