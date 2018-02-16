Karşıyaka'nın işi zor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 2 maçını kaybederek küme düşme hattının 5 puan gerisine düşen Karşıyaka\'nın pazar günü ağırlayacağı rakibi Hacettepe, 15 haftadır mağlup olmuyor.

Grupta son yenilgisini 7 Ekim\'de Buğsaşspor\'a 4-2 mağlup olarak alan 39 puanla 3\'üncü sıradaki Başkent temsilcisi, bu periyotta 8 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Düşme hattında yer alan Karşıyaka\'da taraftarlar kritik karşılaşma öncesinde takıma tribün desteği sağlamak için seferberlik başlattı. Hacettepe maçını taraftarının desteğiyle aşarak yarışa tutunmak isteyen yeşil-kırmızılı takım, moral depolamak için öğle yemeği organizasyonunda bir araya geldi.

Ayrıca Karşıyaka\'da kaburgasında kırık bulunan Abdülhamit, Hacettepe mücadelesinde görev yapamayacak.

