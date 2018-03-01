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Spor

Karşıyaka'nın handikapı çok

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma umutlarını her geçen hafta daha çok yitirmeye başlayan Karşıyaka, bu hafta zirve yarışındaki Gümüşhanespor'u sıkıntılarla ağırlayacak

01 Mart 2018 16:44

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta kümede kalma umutlarını her geçen hafta daha çok yitirmeye başlayan Karşıyaka, bu hafta zirve yarışındaki Gümüşhanespor\'u sıkıntılarla ağırlayacak. Ligde transfer yasaklısı olan altyapı ağırlıklı kadrosuyla üst üste 4 yenilgi alan Yeşil-Kırmızılı ekip, sezonun büyük bölümünü lider geçtikten sonra geçen hafta koltuğu Altay\'a kaptıran Gümüşhane karşısına cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıkacak. Geçen hafta Pendikspor deplasmanında 18 kişilik kadronun 16\'sını altyapı patentli futbolculardan oluşturmak zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda Fatih cezalı, Abdülhamit ve Harun sakat.
Arka adalesinde sertleşme olan ilk 11\'in değişilmez isimlerinden Metin de son antrenmana çıkamadı. Metin\'in maçta forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Sezonun ilk yarısında ara ekim yaptıralamadığı, sular borç yüzünden kesilince sulanamadığı için balçık tarlasına dönen Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'ndeki antrenman sahasının zemini de Karşıyaka\'ya sorun olmayı sürdürüyor. Takım, son günlerdeki yoğun yağış nedeniyle çamur gölüne dönen sahada çalışamayıp dünkü antrenmanı altyapının suni çim sahasında yapmak zorunda kaldı.

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