Karşıyaka'nın gençleri ışık vermedi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta küme düşmesi kesinleştikten sonra gençleri sahaya süren Karşıyaka, son 2 maçı puansız geçerken kalesinde 7 gol görüp ağları hiç sarsamadı.

Konya Anadolu Selçukspor\'a genç ağırlıklı kadrosuyla 3-0 mağlup olan Kaf-Kaf, iç sahadaki son Fethiyespor maçında kaleci Mehmet, Cem, Mahir, Namık Barış, Cihan gibi altyapı patentli oyuncularını da sahaya sürdü. Atatürk Stadı\'ndaki karşılaşmadan 4-0 yenik ayrılan yeşil-kırmızılı ekip, sezonu cumartesi günü Kırklarelispor deplasmanıyla tamamlayıp 2. Lig\'e mendil sallayacak.