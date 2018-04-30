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Spor

Karşıyaka'nın gençleri ışık vermedi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

30 Nisan 2018 17:22

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta küme düşmesi kesinleştikten sonra gençleri sahaya süren Karşıyaka, son 2 maçı puansız geçerken kalesinde 7 gol görüp ağları hiç sarsamadı.
Konya Anadolu Selçukspor\'a genç ağırlıklı kadrosuyla 3-0 mağlup olan Kaf-Kaf, iç sahadaki son Fethiyespor maçında kaleci Mehmet, Cem, Mahir, Namık Barış, Cihan gibi altyapı patentli oyuncularını da sahaya sürdü. Atatürk Stadı\'ndaki karşılaşmadan 4-0 yenik ayrılan yeşil-kırmızılı ekip, sezonu cumartesi günü Kırklarelispor deplasmanıyla tamamlayıp 2. Lig\'e mendil sallayacak.

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