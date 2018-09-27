Karşıyaka'nın bankoları

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ilk 4 maçta 5 puan toplayan Karşıyaka\'da 4 isim, takımın bankoları oldu.

Yeşil-kırmızılılarda altyapıdan çıkıp Erhan\'ın Altınordu\'ya satılmasıyla profesyonel kariyerinde eldivenleri ilk kez eline geçiren kaleci Erdoğan, stoperler Cenk ve Metin ile kadronun altyapı patentli olmayan tek ismi konumundaki takım kaptanı Mustafa Aşan, lig ve kupada oynanan 5 maçın tamamında ilk 11\'de çıkıp 90 dakika sahada kaldı.

Toplam 450 dakika sahada kalan bu futbolcuları ligde 11\'in değişilmezlerinden olan Battal, Hakan ve Onur izledi. Battal, 5 maça 11\'de başlayıp 419 dakika sahada kalırken Onur ile Hakan, ligde ilk 4 maçın tamamında 90 dakikada oynadı. Genç bir kadrosu bulunan Karşıyaka\'da Anıl, Doğukan, Harun, Fatih ve sakatlık problemi yaşayan Arif, kadronun diğer uzun süre bulan isimleri oldu.