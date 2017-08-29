T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka'nın as futbolcuları, Silivrispor maçında sahada olacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta sezona deplasmanda Sakaryaspor beraberliği ile başlayan Karşıyaka'da 10 Eylül'de Silivrispor'la oynanacak ilk iç saha maçında geçen yılın en önemli silahları 11'de olacak

29 Ağustos 2017 16:44

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta sezona deplasmanda Sakaryaspor beraberliği ile başlayan Karşıyaka\'da 10 Eylül\'de Silivrispor\'la oynanacak ilk iç saha maçında geçen yılın en önemli silahları 11\'de olacak.
İlk müsabakada kasığındaki ağrılar nedeniyle forma giyemeyen Tayfun ile dizindeki ödem yüzünden kadroda yer almayan Can, hücum silahları olarak teknik direktör Atilla Güneş tarafından sahaya sürülecek. Lige verilen 1 haftalık milli maç arasında iki yıldızın da hazır hale gelmesi bekleniyor.
Şanlıurfaspor\'dan ayrılıp cuma günü takıma dönen ve Sakaryaspor karşılaşmasının uzatma anlarında sahaya sürülen Cenk ise bu kez ilk 11\'e forma giyecek. Karşıyaka\'da Silivri karşısında Hakan Kuş, Battal ve Anıl\'ın yerine bu üçlü oynayacak. Takımın en önemli hücum silahı olan ikiliden santrfor Can, geçen sezon 17 gol, sol kanat Tayfun ise 7 gol, 18 asistle oynadı. Geçen sezon defansın değişmez ismi olan Cenk de tamamı ilk 11\'de 32 maçta forma giyerek 3 gol attı.

FOTOGRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA İKİNCİ Lig Beyaz GrupSakaryaspor beraberliğiKarşıyakaEylül SilivrisporTayfunCanAtilla GüneşLigeSakaryasporCenkHakan Kuş BattalAnılTakımınGeçenFOTOGRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24