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Spor

Karşıyaka'nın aklı Van'da 

İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan Karşıyaka, 2 Eylül'de deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor'la oynayacağı yeni sezonun ilk maçına odaklandı

21 Ağustos 2018 14:05

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta yer alan Karşıyaka, 2 Eylül\'de deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor\'la oynayacağı yeni sezonun ilk maçına odaklandı. 
Afyonkarahisar kampı sonrası son hazırlıklarını tesislerinde yapacak yeşil-kırmızılılar, sezona 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor. İzmir ekibi, maçtan iki gün önce Van\'a giderek pusuya yatacak. 
Grubun en iddialı takımlarından biriyle karşılaşacaklarını söyleyen teknik direktör Ufuk İskender, \"1\'inci Grup\'ta olsaydık \'Açık ara şampiyon oluruz\' diyebilirdim ancak biz zorlu bir gruptayız. 12 takımın şampiyonluk iddiası var. Van\'da alacağımız bir galibiyet rotamızı belirler. Ben takımıma çok güveniyorum, yeter ki disiplini bozmayalım\" diye konuştu.

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