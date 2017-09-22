Karşıyaka'nın 3 puanı silindi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci, Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka\'ya, eski futbolcularından Emmanuel Banahene\'ye ödemediği 56 bin 500 euro (230 bin TL) alacağı nedeniyle FIFA tarafından 8 Eylül\'de kesilen 3 puan silme cezası, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından puan tablosuna işlendi. Ligde ilk 3 maçta 4 puan toplayan Kaf-Kaf, 3 puanının silinmesiyle 1 puanla 13\'üncü sıraya geriledi. Ganalı Banahene, Karşıyaka\'da 2012-13 sezonunda forma giymişti. Yeşil-kırmızılı kulübe TFF Kulüp Lisans Kurulu\'nun Ulusal Kulüp Lisansı\'nı yenileyemediği için geçtiğimiz 20 Eylül Çarşamba günü verdiği 3 puan silme cezası da haftaya Tahkim Kurulu\'ndan çıkacak son karar sonrası puan tablosuna yansıtılacak.