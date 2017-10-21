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Spor

Karşıyakalı taraftarlar sosyal medya üzerinden 'Karşıyaka düşmeyecek' kampanyası başlattı

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hem eski futbolcularından Banahene'ye olan burcu nedeniyle FIFA'dan hem de Futbol Federasyonu Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'ndan 3'er puan silme cezası alan Karşıyaka'da taraftarlar, kulübe yeni ceza ge

21 Ekim 2017 17:37

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta hem eski futbolcularından Banahene\'ye olan burcu nedeniyle FIFA\'dan hem de Futbol Federasyonu Ulusal Kulüp Lisans Kurulu\'ndan 3\'er puan silme cezası alan Karşıyaka\'da taraftarlar, kulübe yeni ceza gelmemesi için kampanya başlattı.
Futbol Federasyonu\'nun Banahene\'den gelen puan cezasından sonra lisans cezasını da puan tablosuna yansıtmasıyla grupta puansız son sıraya gerileyen Karşıyaka\'da taraftarlar, eski futbolculardan Okan Şahingöz\'ün 25 Ekim\'e kadar ödenmesi gereken 340 bin TL\'lik yetiştiricilik bedelini toplamaya çalışıyor. Sosyal paylaşım sitesi Twitter\'da, \"Karşıyakadüşmeyecek\" başlığıyla mesajlar yayınlayan yeşil-kırmızılılar, açılan banka hesabında 41 bin TL bağış topladı. Karşıyaka, Okan\'ın Hollanda\'daki 3 kulübüne 25 Ekim Çarşamba gününe kadar 340 bin TL yetiştiricilik bedelini ödeyemezse FIFA tarafından 9 puanı daha silinecek. Karşıyaka yönetimi ise son cezalarla ilgili sessizliğini koruyor.
 

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