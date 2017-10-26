Karşıyakalı taraftarlar desteğini sürdürecek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - FIFA\'dan yeni puan silme cezası almanın eşiğinde olan Karşıyaka\'da taraftar desteği sürecek.

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden ve borçlar sebebiyle daha önce 6 puanı silindikten sonra 1 puanla düşme hattında bulunan Karşıyaka\'da 9 puan daha silinmemesi için 5 günde 340 bin TL\'yi toplayan taraftarlar, desteklerini sürdürecek.

Makukula, Ofoedu, Juninho, Kovalchuk gibi eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA\'dan yeni puan silme cezaları almanın eşiğinde bulunan Karşıyaka\'da, taraftarlar kampanyaya devam edecek. Dün Okan Şahingöz\'ün yetiştiricilik bedelinden doğan borç ödenip bu tehlike savuşturulduktan sonra taraftarın elinde 84 bin TL kaldı.

Öğrenci, ev hanımı, memur 7\'den 77\'ye yüzlerce taraftarların yanı sıra İzmir milletvekilleri, siyasiler, sanatçılar, eski sporcular, antrenörler, gazeteciler ve iş adamlarının desteğiyle halen devam eden kampanyada toplanan her kuruş, yeni puan silme risklerinin önüne geçilmesi için kullanılacak. Gönül verdikleri kulübe destek sağlayan taraftarlar sosyal medyada, \"Siz hiç 5 günde 9 puan alan taraftar gördünüz mü?\" mesajlarını paylaşmaya başladı. Karşıyaka, eski yabancı ve yerli futbolcularına olan borçları nedeniyle 2 sezondur hem FIFA hem de Türkiye Futbol Federasyonu kanalında transfer yasaklısı konumunda bulunuyor.

HALİM OKTA SEZON SONUNA KADAR İMZALADI

Karşıyaka\'da istifa eden teknik direktör Atilla Güneş\'in yerine göreve getirilen Halim Okta\'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Son olarak Beşiktaş U21 takımını çalıştıran 51 yaşındaki Okta, kariyerinde daha önce Kartalspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa\'da altyapılarda görev alırken kısa bir süre Bayrampaşa\'da A Takımı yönetti. Okta, Pazar günü Kahramanmaraşspor deplasmanında takımın başında sahada olacak. Yeşil-kırmızılı ekip, ligde 7 haftadır galibiyete hasret durumda.

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