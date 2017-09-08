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Spor

Karşıyakalı Ali'den kombine çağrısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın genç kanat oyuncusu Ali Say, Ege Park alışveriş merkezinde kombine bilet satışı için açılan stantta taraftarlarla buluştu

08 Eylül 2017 19:23

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka\'nın genç kanat oyuncusu Ali Say, Ege Park alışveriş merkezinde kombine bilet satışı için açılan stantta taraftarlarla buluştu.
Forma imzalayıp sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren genç futbolcu, pazar günü Atatürk Stadı\'nda Silivrispor ile oynanacak ilk iç saha maçında cezalı olduğu için forma giyemeyeceğini, arkadaşlarına tribünden destek vereceğini söyledi. Silivrispor karşısında en büyük kozlarının taraftar gücü olacağının altını çizen 24 yaşındaki futbolcu, \"Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak ilk galibiyetimizi almak istiyoruz\" diye konuştu.
Ali Say, taraftarları kombine bilet alarak takımlarına sahip çıkmaya çağırdı. Yönetimin 200 adet bastırdığı öğrenci kombineleri tükenirken, 200 TL olan kapalı tribün kombinelerinin satışının devam ettiği bildirildi.

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