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Spor

Karşıyaka'dan üçlü kıskaç

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3

24 Haziran 2018 17:31

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig\'e düştükten sonra iç transferde 9 futbolcunun ardından kaptan Mustafa Aşan\'la da yeniden anlaşan Karşıyaka, 3 isimle daha bu hafta sözleşme yenilemek istiyor. Tayfun ve Hakan\'la pazarlıkları son aşamaya gelen Kaf-Kaf, Abdülhamit\'le de masaya oturacak. TFF 2. Lig\'den kulüplerle görüşen Metin\'den ise henüz geri dönüş olmadı.
Kulüpten 4 yıldır biriken 700 bin TL\'lik alacağında yarı yarıya indirim yapmayı kabul ederek kalmayı seçen Mustafa Aşan, \"Karşıyaka\'ya olan sevgim nedeniyle büyük fedakarlık yaptım. Küçük pürüzler giderildikten sonra resmi imzayı en geç salı günü atarız. Benim kalmamdan sonra henüz sözleşme yenilemeyen takım arkadaşlarımın da imza atacağını düşünüyorum\" dedi.  

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