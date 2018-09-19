Karşıyaka'dan Mardinçelebi anısına turnuva

İZMİR, (DHA)

Kadınlar Voleybol 1\'inci Ligi\'nde yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, geçen yıl erken yaşta hayatını kaybeden voleybol şube yöneticisi Rasih Mardinçelebi\'yi unutmadı.

Karşıyaka\'nın sezon öncesi eski yöneticisi adına ev sahipliği yapacağı Rasih Mardinçelebi Voleybol Turnuvası, yarın oynanacak maçlarla start alacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda 22 Eylül\'e kadar sürecek turnuvaya Karşıyaka\'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyespor, Rota Koleji ve Salihli Belediyespor katılacak. Turnuvanın ilk gününde yarın saat 15.00\'te Rota Koleji-İzmir Büyükşehir Belediyespor, saat 17.30\'da ise Karşıyaka-Salihli Belediyespor karşılaşacak.