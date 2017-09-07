Karşıyaka'dan kombine hamlesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta Silivrispor\'la oynayacağı sezonun ilk iç saha maçı öncesi kombine bilet satışında beklediği ilgiyi bulamayan Karşıyaka yönetimi, yıldızlarını devreye soktu.

Yeşil kırmızılılarda dizindeki sakatlık nedeniyle Silivrispor randevusunda forma giyemeyecek golcü Can Erdem ile cezalı sağ kanat oyuncusu Ali Say, yarın taraftarla buluşacak. İki futbolcu, saat 13.00 ile 16.00 arasında Egepark Mavişehir\'de açılacak standta taraftara kombine satışı yapacak. Yeşil kırmızılılar, cumartesi günü Karşıyaka Stadı\'nın temel atma töreninde de futbol ve basketbol kombinesi satacak.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın cumartesi saat 10.30\'da Buca\'dan canlı bağlantı yaparak Göztepe ve Alsancak Stadı\'yla aynı anda gerçekleştireceği temel atma töreninde kombine satışında patlama bekleniyor. Bu arada Taraftarlar Derneği de Karşıyaka Belediyesi ile eski başkan ve yöneticilere, imkanları el vermeyen öğrenciler için kombine alıp dağıtma çağrısı yaptı. Karşıyaka\'da kombineler 100 ile 1912 TL arasında değişen fiyatlarla piyasaya sürülmüştü. Pazar günü saat 19.00\'da Atatürk Stadı\'nda oynanacak Silivrispor maçının biletleri ise öğrenci 10, tam 15 TL\'den satışa çıkarıldı.