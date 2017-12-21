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Spor

Karşıyaka'dan Erhan'a son dakika ödemesi

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Karşıyaka, alacakları için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla ihtar çeken isimlerden kaleci Erhan Erentürk'e parasını 30 günlük yasal sürenin son d

21 Aralık 2017 20:35

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Karşıyaka, alacakları için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla ihtar çeken isimlerden kaleci Erhan Erentürk\'e parasını 30 günlük yasal sürenin son dakikalarında yatırdı. Transfer yasaklısı yeşil-kırmızılılar, bu sezon oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika kaleyi koruyan ve kadroda alternatifsiz isimlerden olan 22 yaşındaki file bekçisini son anda takımda tutmuş oldu. Karşıyaka, attığı 8 golle ligde takımın skor yükünü çeken Can Erdem\'e ise TFF\'ye başvurduktan sonra 30 günlük yasal bekleme süresinin son günü olan dün ödeme yapmamıştı.
Sözleşmesini 7 gün içinde feshetme hakkı bulunan Can, haftaya yönetimle görüştükten sonra kararını son verecek. Yeşil-kırmızılılarda 5\'inci sezonunu geçiren 30 yaşındaki yıldız futbolcuya Fethiyespor, Nazilli Belediyespor ve Kastamonuspor 1966 gibi birçok kulüp talip oldu. İzmir temsilcisinde ödenmeyen alacakları nedeniyle TFF\'nin yolunu tutan isimlerden Abdülhamit ve Mahmut\'un da paraları yatırılmadığı takdirde haftaya serbest kalma ihtimalleri bulunuyor. Yönetim, daha önce TFF\'ye başvuran Mustafa Aşan\'ı ise kalmaya ikna etmişti.

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