Karşıyaka'da yönetim, TFF Başkanı Demirören'le görüştü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

A Milli Futbol Takımı\'nın UEFA Uluslar Ligi\'nde pazartesi günü deplasmanda İsveç\'i geriden gelip 3-2 yendiği maçı Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) davetlisi olarak diğer kulüp başkanlarıyla birlikte izleyen Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören\'le görüştü. Demirören\'e kulübün durumunu ve görev sürecinde yaptıklarını anlatan Büyükkarcı, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'ne yapmayı planladıkları altyapı kamp merkezi projesini anlatıp destek istedi. Ayrıca Karşıyaka yönetiminin, Başkan Demirören\'i önümüzdeki haftalarda ziyaret ederek projenin detaylarını paylaşacağı öğrenildi.

Yeşil-kırmızılılar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu\'ndan da randevu talep edecek. İsveç\'te liglerdeki diğer tüm kulüplerin başkanlarıyla da temas kurduğunu söyleyen Turgay Büyükkarcı, \"Bir kez daha gördüm ki belediyeden destek almayan tek kulüp biziz. Diğer birçok kulüp futbolcularına lisans çıkarırken lisans paralarını bile belediyeler ödemiş. Biz tek başımıza mücadele etmeye çalışıyoruz\" dedi.

Büyükkarcı, İsveç dönüşü İstanbul\'da Karşıyakalı iş adamlarıyla da toplantı yaptığını söyleyip bu kentte lobi ve destek grubu oluşturduklarını belirtti.

KUPADA RAKİP NAZİLLİ

Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci tur eşleşmesinde yarın Nazilli Belediyespor ile Karşıyaka rakip olacak. Nazilli İlçe Stadı\'ndaki maç saat 15.30\'da başlayacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan bu turda rakibini mağlup eden taraf, bir üst tura çıkacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kazanan takımı 15\'er dakikalık iki uzatma devresi ve gerekirse penaltı vuruşları belirleyecek.