Karşıyaka'da yönetim devam

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta borçları nedeniyle aldığı puan silme cezaları ve üst üste 3 yenilgiyle sarsılan düşme hattındaki Karşıyaka\'da taraftarların son Bugsaşspor maçı sonrası, \"Parasız yönetim istemiyoruz\" tezahüratıyla istifaya davet ettiği yönetim, görevine devam edecek. Başkan Mutlu Altuğ\'un kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durumda kongreye gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı, kaynak arayışında bir süredir adı borçları devralacağı şeklinde geçen fon şirketi ve Yaşar Holding\'le görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Futbol takımının sponsoru da olan Şube Başkanı Şevket Pehlivan\'ın Salı günü istifa ettiği Kaf-Kaf\'ta Başkan Altuğ ve yöneticiler, Bugsaş sınavı bitiminde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde oyuncularla görüşerek yanlarında oldukları, ödemeleri üstlenecekleri mesajını vermişti. Grupta Pazar günü Ankara Cebeci İnönü Stadı\'nda Hacettepe\'ye konuk olacak Kaf-Kaf\'ta taraftarlar, 37 bin kapasiteye sahip dev statta kendilerine yalnız 70 kişilik kontenjan ayrılınca deplasman organizasyonunu iptal etti.