T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka'da yönetim devam

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2

29 Eylül 2017 17:13

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta borçları nedeniyle aldığı puan silme cezaları ve üst üste 3 yenilgiyle sarsılan düşme hattındaki Karşıyaka\'da taraftarların son Bugsaşspor maçı sonrası, \"Parasız yönetim istemiyoruz\" tezahüratıyla istifaya davet ettiği yönetim, görevine devam edecek. Başkan Mutlu Altuğ\'un kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durumda kongreye gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı, kaynak arayışında bir süredir adı borçları devralacağı şeklinde geçen fon şirketi ve Yaşar Holding\'le görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.
Futbol takımının sponsoru da olan Şube Başkanı Şevket Pehlivan\'ın Salı günü istifa ettiği Kaf-Kaf\'ta Başkan Altuğ ve yöneticiler, Bugsaş sınavı bitiminde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde oyuncularla görüşerek yanlarında oldukları, ödemeleri üstlenecekleri mesajını vermişti. Grupta Pazar günü Ankara Cebeci İnönü Stadı\'nda Hacettepe\'ye konuk olacak Kaf-Kaf\'ta taraftarlar, 37 bin kapasiteye sahip dev statta kendilerine yalnız 70 kişilik kontenjan ayrılınca deplasman organizasyonunu iptal etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHALig Beyaz GrupKarşıyakaBugsaşsporBaşkan Mutlu AltuğYaşar HoldingFutbolBaşkanıPehlivan SalıKafKaf Başkan AltuğBugsaşSelçuk Yaşar TesisleriGrupta PazarAnkara CebeciStadı HacettepeKafKaf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24