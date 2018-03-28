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Spor

Karşıyaka'da tesisler yenileniyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Karşıyaka'da kulüp tesislerindeki kapsamlı revizyon sürüyor

28 Mart 2018 17:51

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Karşıyaka\'da kulüp tesislerindeki kapsamlı revizyon sürüyor. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde sezonun ilk yarısında sular kesildiği için sulanamayınca sararıp yanan, ara ekim ve bakım yaptırılamadığı için balçık tarlasına dönen antrenman sahasının zemini elden geçiriliyor. 
Futbol şube sorumlusu Hakan Çeliker\'in desteğiyle gübreleme, ilaçlama, bakım ve sulaması yapılan saha zemininde çimler yeniden yeşermeye başladı. 
Tesislerin yenilenmesi kapsamında basketbol altyapısının kullandığı iki salonun dışı ve içi boyatıldı. Salonların elektrik tesisatı tamiratı, soyunma odaları revizesi, iç ve dış kapı onarımları tamamlandı. Salon duvarlarına reklam panoları asıldı. 
Futbol altyapısının kullandığı tesisler de revizyondan geçiyor. A takımda transfer yasağı bulunan kulüpte iskelet kadro oluşturması amacıyla altyapıya farklı kentlerden yapılan yeni transferlerin kalacağı lojman yeniden düzenlendi.

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