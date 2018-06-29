T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka'da Tayfun'dan çalım

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3

29 Haziran 2018 17:56

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig\'e düştükten sonra mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Karşıyaka\'da önceki gün 2 yıllığına yeniden anlaşmaya varılan Tayfun Pektürk\'te pürüz çıktı.
Uzun görüşmeler sonrası yönetimin 2 yıllık sözleşme teklifini kabul eden gurbetçi futbolcu, devreye Utaş Uşakspor girince kararsız kaldı. Anlaşma gereği sözleşme imzalarken Kaf-Kaf\'tan geçen sezondan kalan ücretine karşılık 250 bin TL alacak Tayfun, önümüzdeki 2 yılda alması gereken toplam 650 bin TL\'yi de peşinen çek olarak talep edince ipler kopma noktasına geldi. Tayfun\'a Uşakspor\'un 120\'si peşin yıllık 370 bin TL teklif ettiği öğrenildi. Tayfun\'a yeni bir teklifte bulunmayacak yönetim, gurbetçi oyuncunun son kararını bekliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA TFFLigKarşıyakaTayfun PektürkUzunUtaş UşaksporAnlaşmaKafKafTLTayfunTayfun Uşakspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24