Karşıyaka'da Tayfun'dan çalım

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig\'e düştükten sonra mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Karşıyaka\'da önceki gün 2 yıllığına yeniden anlaşmaya varılan Tayfun Pektürk\'te pürüz çıktı.

Uzun görüşmeler sonrası yönetimin 2 yıllık sözleşme teklifini kabul eden gurbetçi futbolcu, devreye Utaş Uşakspor girince kararsız kaldı. Anlaşma gereği sözleşme imzalarken Kaf-Kaf\'tan geçen sezondan kalan ücretine karşılık 250 bin TL alacak Tayfun, önümüzdeki 2 yılda alması gereken toplam 650 bin TL\'yi de peşinen çek olarak talep edince ipler kopma noktasına geldi. Tayfun\'a Uşakspor\'un 120\'si peşin yıllık 370 bin TL teklif ettiği öğrenildi. Tayfun\'a yeni bir teklifte bulunmayacak yönetim, gurbetçi oyuncunun son kararını bekliyor.