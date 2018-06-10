Karşıyaka'da Tayfun masada

İZMİR, (DHA)



TFF 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra geçtiğimiz günlerde iç transferde 9 futbolcunun son 3 yıldan kalan alacaklarını kapatıp sözleşme yenileyen Karşıyaka\'da yönetim Tayfun\'la da masaya oturacak.

Son 3 sezondur takımın değişmezlerinden olan gurbetçi futbolcu İspanya\'daki tatilinden dönerken, Tayfun\'un yarın yeşil-kırmızılı kurmaylarla görüşüp biten sözleşmesini yenilemesi bekleniyor. Karşıyaka\'da İzmir\'e dönüşü ertelenen Abdulhamit ise yönetime çarşamba günü geleceğini bildirdi. Karşıyaka, oyuncuları Metin ve Hakan\'dan da cevap bekliyor.

