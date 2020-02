Karşıyaka'da tarihi karanlık

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tarihinde toplam 16 yıl yer aldığı Süper Lig\'e dönüş hayaliyle her sezon milyonlar savuran, futbolcu ve teknik direktör değirmeni olan Türkiye\'nin en köklü kulüplerinden 105 yıllık Karşıyaka\'da aylardır beklenen kötü son gerçekleşti. Süper Lig hayali kurarken 2\'nci Lig\'te taraftarın kardeş kulüp olarak gördüğü Karagümrük\'e 1-0 yenilerek 38 yıl sonra göz yaşlarıyla 3\'üncü Lig\'e düşen Karşıyaka, yeni sezonda profesyonel liglerde ilk kez 4\'üncü kategoride yer alacak. 1973-1980 yılları arasında 3\'üncü Lig\'de mücadele eden yeşil-kırmızılı kulüp, 1979-80 sezonunda amatör kümeye gerilemesine rağmen 3\'üncü Lig kaldırılınca kendini 2\'nci Lig\'de buldu. O sezonun ardından 1987-1996 yılları arasında 3 farklı dönemde adı o yıllarda 1\'inci Lig olan Süper Lig\'de boy gösteren Karşıyaka, ardından şampiyonluk hayaliyle başladığı her sezon hayal kırıklığı yaşadı.

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 2003-2016 yılları arasında 13 sezon boy gösteren Yeşil-Kırmızılı ekip, 2008-09 ve 2009-10\'da Play-Off\'ta Süper Lig\'in kapısından döndükten sonra düşüşe geçti. 2015-16\'da sürpriz bir şekilde ortaya çıkan İstanbul\'dan iş adamı Erdal Acar\'ın desteğiyle 5 milyon TL tutarındaki transfer yasağını kaldırıp iddialı takviyeler yapan Karşıyaka, henüz sezon başında dibe demir attı. Tartışmanın, kongrelerin ve her devre yeniden kurulan takımların eksik olmadığı kulüp, o sezon 1\'inci Lig\'e mendil sallarken bir daha ayağa kalkamadı. 2016-17 sezonu öncesi Mutlu Altuğ başkanlığında 1.3 milyon TL ödeyip transfer yasağını açamayan Karşıyaka, yola kadrosundaki kulüp bulamayan 8 futbolcu ve altyapıdan gençlerle çıktı. Geçen sezon sürpriz bir çıkışla 2\'nci Lig\'de Play-Off\'u kaçıran takım, bu sezon ise yaşadığı krizlerle erken havlu attı.

Sezon başında kadro iskeletini Yaşar Holding\'in mali desteğiyle koruyabilen, uzun süre teknik direktör bulamayıp sponsor tartışmaları yaşayan yeşil-kırmızılılar için sonun başlangıcı, borçları nedeniyle 6 puanının silinmesi oldu. Puanları silinince düşme hattına demir atan Karşıyaka, bir daha da düze çıkamadı. İlk devreyi mali sıkıntılar ve şirketleşmek için yapılan kongrelerinin gölgesinde geçiren İzmir temsilcisi, devre arasında zaten eksik olan kadrosundan 2 önemli futbolcusunu daha ligdeki rakiplere kaptırınca iyice umutsuzluğa düştü. İkinci yarının başında göreve gelen yeni yönetimin teknik direktörlük görevine en son Süper Lig\'de çalışan Cihat Arslan\'ı getirmesi de kurtuluşa yetmedi. Üst üste 8 maç kaybeden Kaf-Kaf, ardından 2 maç kazanıp biraz olsun umutlanmasına rağmen düşmekten kurtulamadı.

AYLAR ÖNCE DÜŞECEKTİ

Sezonun ilk yarısında 6 puanı silinen Karşıyaka, taraftar, Mesut Sancak ve yeni yönetimin çabası olmasa 30 puanından daha olup aylar önce 2\'nci Lig\'e veda edecekti. İlk yarıda 2012-13 sezonunda takımda forma giyen Banahene\'ye ödenemeyen 230 bin TL alacağı yüzünden FIFA tarafından 3 puanı silinen İzmir ekibine futbol federasyonu da Ulusal Kulüp Lisansını yenileyemediği için 3 puan silme cezası verdi. Yine ilk yarıda eski futbolculardan Okan Şahingöz\'ün ödenmeyen 340 bin TL yetiştiricilik bedelinden gelecek 9 puan silme cezası, taraftarların sosyal medya aracılığıyla düzenlediği kampanyayla önlendi. Okan için gerekli parayı yatıran taraftarlar, toplanan parayla eski futbolculardan Makukula\'ya da 24 bin euro daha ödeyerek kulübün 3 puanını daha kurtardı. İkinci yarıda ise yine eski futbolculardan Shukurov, Juninho ve Kovalchuk\'un kesinleşen alacaklarını yeni yönetim pazarlıklarla indirdi, ilk yarıda taraftarın kampanyasına da katkı veren iş adamı Mesut Sancak\'ın 2.5 milyon TL\'lik müthiş desteğiyle bu dosyalar kapatılıp FIFA\'dan kararı çıkan 18 puan silme cezasının önüne geçildi.

TRANSFER YASAĞI KALDIRMAK İÇİN 15 MİLYON TL GEREKİYOR

TFF 3\'üncü Lig\'e tarihi bir borç yüküyle düşen Karşıyaka\'nın transfer yasağını kaldırıp takıma takviye yapabilmek için yaz döneminde faizleriyle birlikte 15 milyon TL ödemesi gerekiyor. 20 Ocak\'taki son olağanüstü kongrede kulübün borcu faizler ve sezon sonuna kadar olan ödemeler eklenmeden 57 milyon 612 bin 541 TL olarak açıklanmıştı. Transfer yasağı ve borçlarıyla tarihi bir kıskaçta olan Kaf-Kaf\'ta camia, futbol ve basketbol şubelerinin şirketleşmesi gündeminde Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve basketbolun 20 yıllık isim sponsoru Yaşar Holding\'le yapılan görüşmelerin sonucunu bekliyor. Zorlu süreçte Karşıyaka\'nın önünde bu sezon ikinci yarıya kadar 1.5 yıl başkanlık yapan Mutlu Altuğ\'un 20 Ocak\'taki son kongrenin iptal edilip yönetime kayyum atanması için açtığı dava engeli de var.

İSYAN VAR PES ETMEK YOK

Karşıyaka taraftarları, takımın 3\'üncü Lig\'e düşmesinin ardından sosyal medyada yaşananlara isyan ederken kulübe olan sevgilerinin azalmayacağının mesajlarını verdi. Taraftarlar sosyal medyada, \"Umudun da sözün de bittiği yerdeyiz. Emeği geçenlere selam olsun\", \"Biz Atatürk\'ün armasında ay-yıldız taşıma onuru verdiği, 9 adet spor branşında savaş veren bir kulübüz. Sevdanın ligi olmaz. Sokakta oyna kaldırımda destekleriz!\", \"Biz KARŞIYAKALIYIZ. Sonuna SONSUZA KADAR!\", \"Düştüysek kalkarız\" gibi mesajlar paylaştı. Yeşil-kırmızılılar, yıllardır yapılması beklenen ve kulübün kurtuluşu yolunda en büyük etkenlerden biri olarak görülen yeni stadın önündeki engellerin de bir an önce kaldırılmasını istedi. Karşıyaka\'nın stadı, yeniden başlayan itiraz davası sürecini bekliyor.