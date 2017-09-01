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Spor

Karşıyaka'da Şube Sorumlusu Şevket Pehlivan umutlu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Futbol Şube Sorumlusu Şevket Pehlivan, takımın durumundan memnun olduklarını söyledi

01 Eylül 2017 17:03

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka\'da Futbol Şube Sorumlusu Şevket Pehlivan, takımın durumundan memnun olduklarını söyledi. Deplasmanda Sakaryaspor\'la 0-0 berabere kaldıkları müsabakaya gidemediğini ancak maçın görüntülerini izleyip, danışmanı Mutlu Çelik\'ten olumlu rapor aldığını dile getiren Pehlivan, \"Golcü sorunumuz olmasaydı, Sakaryaspor\'u mağlup edebilirdik. Üç puanı kaçıran taraf bizdik. Can ve Tayfun\'un iyileşmesiyle takımda taşlar yerine oturacak\" dedi.
Sponsorluk bedeli olarak takıma ödemeleri yaptıklarını ve kimsenin alacağı kalmadığını söyleyen Pehlivan, Sakarya müsabakasının 1500 TL\'lik beraberlik primleri futbolculara dağıtıldığı, Mustafa Aşan\'ın peşinat alacağının da yatırıldığını belirtti.
Karşıyaka\'da dizinden sakatlığı bulunan forvet Can\'ın, iç sahada oynanacak Silivrispor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Belinde ağrıları olan kaleci Erhan ile kasığında sorun bulunan sağ kanat Tayfun\'un oynaması bekleniyor. Kırmızı kart cezalısı Ali Say bu hafta yok.

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