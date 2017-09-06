Karşıyaka'da sponsor krizi basketbola da sıçradı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA yönetiminin, temmuz ayında futbol şubesine sponsor olan HB Pehlivanoğlu İnşaat\'ın logosunu Sakaryaspor ile deplasmanda oynanan ligin ilk maçında formanın sırtında kullanması, kulübe daha önce forma reklamı veren Folkart Yapı ile yapılan sözleşmeye aykırı olduğu gerekçesiyle krize yol açarken, aynı sorun bu kez basketbola sıçradı. Pınar markasıyla 20 yıldır aralıksız basketbol şubesine sponsor olan Yaşar Holding\'in, HB Pehlivanoğlu\'nun reklamının, basketbol takımının sırtında kullanılmasına onay vermediği öğrenildi.

Başkan Mutlu Altuğ ile futbol şube başkanlığına getirilen HB Pehlivanoğlu İnşaat\'ın sahibi Şevket Pehlivan arasında imzalanan sözleşmeyi inceleyen holding yetkililerinin, ucu açık bazı maddeler konusunda kulübü uyardığı, basketbol takımına sırt reklamı verilmesine karşı çıktığı belirtildi. Yıllardır kulübün en büyük destekçisi olan, bu sezon başında futbol takımının dağılmaması için yönetime 1 milyon TL karşılıksız mali kaynak aktaran Yaşar Holding\'in basketbol şubesinin 12 milyon TL\'ye ulaşan bütçesi konusunda tepkili olduğu bildirildi.

İsim sponsorluğu karşılığında basketbol takımına yeni sezonda 6 milyon TL verecek holding, yönetimin transfer yasağına neden olan 3 milyon TL borç ve yeni takımın maliyeti için yaptığı ek bütçe talebine karşılık vermedi. Başkan Altuğ\'un ana sponsorun sırt reklamı konusunda yaptığı çıkış üzerine görüştüğü Şevket Pehlivan\'ın, sözleşme gereği basketbol takımına vereceği sırt reklamından feragat ettiği öğrenildi. Pehlivan, kulüple arasındaki sözleşme futbolda isim sponsorluğunu da kapsamasına rağmen bu hakkını kullanmayacağını açıklamıştı.

SLOVENYA YOLCUSU

Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi yarın Slovenya\'ya 5 günlüğüne kampa gidecek. Sezona tam kadro hazırlanan Pınar Karşıyaka, Slovenya\'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Yeşil kırmızılılar, 8 Eylül\'de KK Tajfun Sentjur, 10 Eylül\'de Union Olympija, 11 Eylül\'de ise BC Nizhny Novgorod\'la karşılaşacak. Pınar Karşıyaka\'yı Slovenya\'da Başkan Mutlu Altuğ ve Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar da yalnız bırakmayacak.



