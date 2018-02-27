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Spor

Karşıyaka'da sakat futbolcular can sıkıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetle ligde kalma umutlarını azaltan Karşıyaka'da Harun'a menisküs teşhisi konuldu

27 Şubat 2018 16:30

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta üst üste 4 mağlubiyetle ligde kalma umutlarını azaltan Karşıyaka\'da Harun\'a menisküs teşhisi konuldu.
Geçen hafta Pendikspor deplasmanında, dizindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmayan 21 yaşındaki futbolcunun ameliyat olup olmayacağı çekilecek MR\'ın ardından belli olacak. Altyapı ağırlıklı kadrosuyla ligde zor günler yaşayan yeşil-kırmızılılarda kaburgasında kırık meydana gelen Abdülhamit, bu hafta da görev alamayacak. 
Cumartesi günü ligde zirveyi Altay\'a kaptıran ve  ikinci sıradaki Gümüşhanespor\'u seyircisiz maçta ağırlayacak Karşıyaka\'da Fatih cezalı duruma düşerken Mahmut ve Battal\'ın cezaları ise sona erdi.
İZMİR İÇİN SAHADA
Karşıyaka ve Altay, TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta bu hafta hem kendileri hem de birbirleri için önemli maçlara çıkacak. Ligde düşme hattındaki Karşıyaka, cumartesi günü liderliği devralan Altay\'ın 2 puan gerisine düşen ikinci Gümüşhanespor\'la kendi sahasında karşılaşacak ve mağlubiyet serisine son vermeye çalışacak. Altay ise pazar günü Karşıyaka\'nın 6 puan önünde, düşme hattının tek basamak üzerindeki Fethiyespor\'a konuk olacak ve 4 haftalık galibiyet serisini sürdürerek liderlik koltuğunu korumayı hedefleyecek. 

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