Karşıyaka'da pazarlık sürüyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Yeni sezon öncesi geçen hafta iç transferde 9 futbolcunun alacaklarını ödeyerek sözleşme yenileyen Karşıyaka\'da Tayfun, Abdülhamit ve Metin\'le temaslar sürüyor.

Tatil için gittiği Almanya\'dan İspanya\'ya geçen Tayfun, yönetime cumartesi günü döneceğini iletti. Tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenilenmesi bekleniyor. Abdülhamit\'le alacağı ve yeni sezon ücreti konusunda yapılan pazarlıklar son noktaya gelinirken Metin\'den de cevap bekleniyor. İlk etapta prensipte anlaşılmasına rağmen daha sonra sözleşme imzalamayan Hakan konusunda ise yeni gelişme olmadı. Mustafa Aşan ise TFF 3\'üncü Lig\'de askerlik engeli nedeniyle forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcuya TFF 2\'nci Lig ve Spor Toto 1\'inci Lig\'den teklifler olduğu öğrenildi.

