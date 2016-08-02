Karşıyaka'da önemli başarılar elde eden Ufuk Sarıca, Beşiktaş'ın yeni başantrenörü oldu

Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca getirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ufuk Sarıca ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarıca, 2012-2013 sezonundan bu yana İzmir ekibi Pınar Karşıyaka'yı çalıştırdı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda da yardımcı antrenörlük görevini sürdüren 44 yaşındaki teknik adam, Pınar Karşıyaka'da geçirdiği 4 sezon boyunca, Türkiye Ligi şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu gibi başarıları İzmir ekibine kazandırdı.