T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka'da önemli başarılar elde eden Ufuk Sarıca, Beşiktaş'ın yeni başantrenörü oldu

Sarıca, Karşıyaka'da geçirdiği 4 sezon boyunca 3 kupa kazandı

02 Ağustos 2016 16:03

Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca getirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ufuk Sarıca ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarıca, 2012-2013 sezonundan bu yana İzmir ekibi Pınar Karşıyaka'yı çalıştırdı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda da yardımcı antrenörlük görevini sürdüren 44 yaşındaki teknik adam, Pınar Karşıyaka'da geçirdiği 4 sezon boyunca, Türkiye Ligi şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu gibi başarıları İzmir ekibine kazandırdı.

ETİKETLER

Pınar KarşıyakaBeşiktaşSpor Toto Basketbol LigiUfuk Sarıca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24