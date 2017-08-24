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Spor

Karşıyaka'da lisanslar çıkıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü Sakaryaspor'la deplasmanda oynayacağı sezonun ilk maçına hazırlanan Karşıyaka'da futbolcuların lisansları çıkarılmaya başladı

24 Ağustos 2017 17:51

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta cumartesi günü Sakaryaspor\'la deplasmanda oynayacağı sezonun ilk maçına hazırlanan Karşıyaka\'da futbolcuların lisansları çıkarılmaya başladı. Transfer yasaklısı Karşıyaka, kadroda geçen sezondan kalanlar, sözleşme yenileyen isimler ve altyapıdan profesyonel yapılan gençler olmak üzere tüm futbolcularının lisansını Sakaryaspor mücadelesine yetiştirecek.
Yeşil kırmızılılarda dizindeki ödem devam eden takımın golcüsü Can Erdem\'in maça yetişip yetişemeyeceği belirsiz. Can, bu hafta henüz antrenmana çıkamadı. Kasığındaki ağrıları süren sol kanat Tayfun\'un ise forma giymesi bekleniyor.
 

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