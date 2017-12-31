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Spor

Karşıyaka'da kaynak yok umut yok

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - KARŞIYAKA'da yönetimiyle birlikte istifa ederek 20 Ocak'ta olağanüstü kongre kararı alan Başkan Mutlu Altuğ, kulübün elinde ocak ayında gelmesi muhtemel yeni puan silme cezalarını önlemek için hiçbir kaynak olmadığını söyled

31 Aralık 2017 14:44

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - KARŞIYAKA\'da yönetimiyle birlikte istifa ederek 20 Ocak\'ta olağanüstü kongre kararı alan Başkan Mutlu Altuğ, kulübün elinde ocak ayında gelmesi muhtemel yeni puan silme cezalarını önlemek için hiçbir kaynak olmadığını söyledi. FIFA kanalıyla puan silme cezası almamak için eski futbolculardan Shukurov ve Kovalchuk\'a 2 milyon TL civarında ödeme yapması gereken Yeşil-beyazlı kulübe bu ay içinde gelecek bir paranın da bulunmadığını belirten Altuğ, \"Bu iki dosya için cezalar zaten aralık ayında gelecekti. Bir miktar ödeme yaparak süre istemiştik ama artık yeniden süre uzatma şansımız yok\" dedi.
Bu sezon FIFA ve Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından 6 puanı silinen, 12 puanının daha silinmesini ise taraftarının kampanya düzenleyip önlediği düşme hattındaki yeşil-kırmızılılarda Altuğ, \"Yönetim olarak kongre sürecinde boşluk oluşmaması için 20 Ocak\'a kadar kağıt üzerinde görev yapacağız. Acil işler konusunda elimizden geleni yapıp şirketleşme görüşmelerini sürdürürüz ama bu paraları ödeyemeyiz. Kritik sorumlulukları üstlenemeyiz. Tek başıma da sorumluluk alamam. Şirketleşme olmazsa bırakmayı zaten düşünüyordum. Şu an 20 Ocak\'ta devam etme niyetim yok\" diye konuştu.
İKİ FUTBOLCU SERBEST KALIYOR
Takımın en golcü futbolcusu Can Erdem\'in alacakları yatırılmayınca sözleşmesini feshettiği, Ali Say\'ın da ayrılmak istediği Karşıyaka\'da Abdülhamit ve Mahmut da serbest kalıyor. Alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken iki gurbetçi futbolcunun 30 günlük yasal bekleme süreleri doluyor. İki futbolcu, paraları yatırılmazsa 3 Ocak\'ta boşa çıkacak.

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