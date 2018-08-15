Karşıyaka'da kampa çıkarma

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta sezona Afyonkarahisar\'da hazırlanan Karşıyaka\'da yönetim, kampa çıkarma yaptı.

Başkan Vekili Gökhan Şensan, yönetimden Ziyanur Hasbay ve Ahmet Yimsek, kampta takımın hazırlık maçını izledikten sonra Sportif Direktör İsmet Arzuman, teknik direktör Ufuk İskender ve futbolcularla toplantılar yapacak. Yeşil-kırmızılı takım, kampı cumartesi günü noktaladıktan sonra İzmir\'e dönüp bayram iznine çıkacak. Bayram izninin ardından antrenmanlarını İzmir\'de sürdürecek Karşıyaka, sezonun ilk haftasında 2 Eylül\'de Van Büyükşehir Belediyespor\'un konuğu olacak.