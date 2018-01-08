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Spor

Karşıyaka'da Halim Okta takıma güveniyor

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamladıktan sonra takımın yıldızlarından Can Erdem ve Ali Say'ı kadrosunda tutamayan Karşıyaka'da Teknik Direktör Halim Okta, "Biz bu takımla çok iş yapacağız, camiamız bize güvensin"

08 Ocak 2018 14:35

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamladıktan sonra takımın yıldızlarından Can Erdem ve Ali Say\'ı kadrosunda tutamayan Karşıyaka\'da Teknik Direktör Halim Okta, \"Biz bu takımla çok iş yapacağız, camiamız bize güvensin\" dedi.
Antalya kampını sürdüren yeşil-kırmızılarda önemli olanın yeni puan silme cezası almamaları olduğunu söyleyen Okta, \"Sahada topladığınız puanları kaybedince bunun moral bozukluğunun toparlanması zor oluyor. Tek isteğimiz bize puan silme cezası getirmesinler, onun dışın da gerisini bize bırakın. Bu takım düşmeyecek\" dedi.
Transfer yasağının açılamaması durumunda önceliği mevcut kadroyu korumaya verdiklerini ancak 2 önemli oyuncuyu kaybettiklerini söyleyen Halim Okta, \"Biz bu takımla devam edeceğiz. Giden arkadaşlarımız oldu ama biz bu takimla çok iş yapacağız. İkinci yarıda taraftarımıza büyük iş düşecek. Her şekilde her yere gelip bize destek olan bir taraftarımız var ama biraz daha dozu arttırmalılar, tribünleri dolu görmek istiyoruz. Bu takım lig maratonunda elinden geleni en fazlasıyla yapacak, taraftarımız da bizi yanlız bırakmasın\" şeklinde konuştu.

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