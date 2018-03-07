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Spor

Karşıyaka'da gol krizi yaşanıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçında 5 mağlubiyet alan ve düşme hattından bir türlü kurtulamayan Karşıyaka, sezonun ikinci yarısında gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor

07 Mart 2018 16:41

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 5 maçında 5 mağlubiyet alan ve düşme hattından bir türlü kurtulamayan Karşıyaka, sezonun ikinci yarısında gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. 
İlk devrede oynadığı 17 maçta 19 kez rakip fileleri sarsan yeşil-kırmızılı takım, ikinci yarıda çıktığı 8 karşılaşmada sadece 4 gol atabildi. Bu periyotta Sakaryaspor, Bandırmaspor, Niğde Belediyespor (D) ve Gümüşhanespor karşısında gol sevinci yaşayamayan Karşıyaka, Silivrispor, Bugsaşspor (D), Hacettepespor ve Pendikspor (D) ağlarını birer kez sarstı. 
Yeşil-kırmızılı takım ikinci devredeki hiçbir müsabakasında 90 dakika içinde 2 gol atamadı. Toplam 23 golü bulunan Karşıyaka, grupta en az gol atan 4 ekipten biri konumunda. Golcü futbolcu Can Erdem\'in devre arasından takımdan ayrılmasıyla forvette sıkıntı yaşamaya başlayan Ege temsilcisinde ikinci yarıdaki karşılaşmalarda Hakan, Bartu, Mahmut ve Doğukan birer kez rakip fileleri havalandırdı. 
Öte yandan Zonguldak Kömürspor deplasmanına hazırlanan yeşil-kırmızılılarda Abdülhamit ve Harun\'un tedavisi sürerken, Fatih\'in cezası bitti.
 

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