Karşıyaka'da futbola yeni yönetim

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'de yer alacağı yeni sezon öncesi mevcut kadrodaki futbolcularla görüşmelere başlayıp ilk teması sözleşmeleri ay sonunda bitecek Cenk, Mustafa Aşan, Hakan gibi isimlerle kuran Karşıyaka, 7 kişilik yeni futbol şube yönetimi oluşturdu.

Hakan Çeliker\'in başkanlık yapacağı futbol şubede Osman Avcı, Tevfik Gürçay, Kazım Türk, Ahmet Şimşek, Cenk Karslı ve Yener Yenice yer alacak.

Teknik direktör arayışına başlayan şube yönetimi, futbolcularla anlaşıp takımın eksik ve ihtiyaçlarını gidermek için çözüm yolları arayacak. Hakan Çeliker, \"Fedakarca çalışacak, çözüm üretecek bir ekip kurduk. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nin yenilenmesinden, kulüp işleyişinin düzene girmesine kadar bir çok konuda çalışmalar yapacağız. Amacımız sadece sportif başarı olmayacak\" diye konuştu.

