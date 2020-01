Karşıyaka'da dev borç

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta yönetimin şirketleşerek yatırım ortağı bulma projesinden halen somut sonuç alamayan Karşıyaka\'nın transfer yasağı kapsamındaki borcu 18 milyon TL sınırına dayandı.

Daha önce her transfer döneminde borç ödeyip yasağı kaldırmak zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda geçen sezon başında 1.9 milyon TL civarında olan kesinleşmiş eski futbolcu alacakları önce 13 milyon, ardından son aylarda yeni isimlerin eklenmesiyle faizlerle birlikte 18 milyon TL sınırına ulaştı. Kulüpte 2010-2016 yılları arasında forma giyen 18 futbolcunun alacakları da son olarak Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA kanalıyla kesinleşerek yasak kapsamındaki borç listesine eklendi.

Karşıyaka\'da mevcut kadrodan Can Erdem, Tayfun Pektürk ve Mustafa Aşan\'ın ilk transfer oldukları döneme ait alacaklarının yanı sıra Engin Aktürk, Orhan Taşdelen, Veli Torun, Mehmet Türkmehmet, Muharrem Efe, Necati Ateş, Gökhan Ünal, Ömer Can Sokullu, Tugay Kırcalı, Youssef Yeşilmen, Josep Kvesic, Tonia Tisdell, Zeki Korkmaz, Ali Kemal Özkan ve Behram Zülaloğlu\'nun alacakları kesinleşti ve transfer yasağı için ödenmesi gereken rakama dahil oldu. Ocak ayı boyunca sürecek ara transferde şirketleşip yasağı kaldırarak takviye yapmayı hayal eden kulübün, yeni oyuncu almak için öncelikle bu borçların tamamını ödemesi şart.

ŞİRKETLEŞME RAPORU SALI GÜNÜ AÇIKLANIYOR

Karşıyaka\'da 15 Kasım\'daki mali kongrede oluşturulan 9 kişilik şirketleşme komitesi, o tarihten bu yana yönetimle birlikte yaptıkları çalışmaları salı günü rapor olarak kamuoyuyla paylaşacak. Komite, 28 Aralık Perşembe günü şirketleşmek için düzenlenecek ikinci kongrede kulüp üyelerine detaylı bir sunum yapacak. Karşıyaka\'nın bu süreçte resmi olarak görüştüğü tek firma olan Infinite Group\'tan aldığı tekliften sonuç çıkmadı. Rus ve Türk firmalarından gelmesi beklenen teklifler de gelmedi. Şirketleşip para bulunamazsa uçurumun kenarına kadar gelen kulübün önündeki borç yükü camiayı korkutuyor. Yaşar Holding ise 20 yıldır isim sponsoru olduğu basketbol şubesini şirketleştirip devralma konusunda kongreyi bekliyor. Holding, kongreden çıkacak sonuca göre kararını netleştirecek.