Karşıyaka'da Cenk'e tam not

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup temsilcisi Karşıyaka\'da stoper Cenk Özbey, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla teknik heyetten tam not aldı.

Yönetimin yeni sezon öncesi 2 yıllık sözleşme yenilediği tecrübeli savunmacı sona eren Afyonkarahisar kampında en fazla dikkat çeken oyunculardan biri oldu. Cenk\'in özel müsabakalarda rakip futbolculardan aldığı darbelere rağmen oyunu bırakmaması takdir topladı. Başarılı defans oyuncusunun istekli ve hırslı futbolu kurmayların yüzünü güldürdü. Cenk geçen sezon 30 maçta görev alıp, 1 de gol atma başarısı göstermişti.

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