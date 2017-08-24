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Spor

Karşıyaka'da Cenk dönüyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta Sakaryaspor'la deplasmanda oynayacağı yeni sezonun ilk maçına hazırlanan Karşıyaka'da sözleşmesi bittikten sonra yönetimle anlaşamayıp geçen ay Şanlıurfaspor'a transfer olan stoper Cenk Özbey, yuvaya

24 Ağustos 2017 20:20

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor\'la deplasmanda oynayacağı yeni sezonun ilk maçına hazırlanan Karşıyaka\'da sözleşmesi bittikten sonra yönetimle anlaşamayıp geçen ay Şanlıurfaspor\'a transfer olan stoper Cenk Özbey, yuvaya dönüyor. Şanlıurfaspor\'un oynadığı hazırlık maçlarında istediği şansı bulamadığı için mutsuz olduğu öğrenilen 26 yaşındaki futbolcunun, aldığı peşinatı geri ödeyerek ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi. 
Takımıyla Nevşehir kampında bulunan Cenk\'in menajerinin, Karşıyaka yönetimiyle bir araya gelerek prensipte el sıkıştığı ifade edildi. Cenk\'in bir sürpriz yaşanmaması durumunda yeni haftadan itibaren takıma katılması bekleniyor. Transfer yasağı nedeniyle yeni futbolcu alamadığı için mevcut kadrosunu ana hatlarıyla koruma yoluna giden Karşıyaka\'da Cenk, geçen sezon tamamı ilk 11\'de olmak üzere 32 maçta forma giyerek 3 gol attı. Cenk\'in Şanlıurfaspor\'da lisansı çıkarılmamıştı.

 

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