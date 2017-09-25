T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka'da Can'a 11 yolu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hem FIFA ve Futbol Federasyonu'ndan aldığı 6 puan silme cezası hem de üst üste 2 mağlubiyetle sarsılan Karşıyaka'da teknik direktör Atilla Güneş, sakatlığı geçen Can Erdem'i ilk 11'e monte etmeye h

25 Eylül 2017 18:20

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta hem FIFA ve Futbol Federasyonu\'ndan aldığı 6 puan silme cezası hem de üst üste 2 mağlubiyetle sarsılan Karşıyaka\'da teknik direktör Atilla Güneş, sakatlığı geçen Can Erdem\'i ilk 11\'e monte etmeye hazırlanıyor.
Sezon başında dizinden sakatlanan tecrübeli golcü, ilk 3 haftada forma giyemedikten sonra son Niğde Belediyespor sınavında ikinci yarıda 24 dakika oynadı. Geçen sezon takımın en önemli hücum silahı olan futbolcunun çarşamba günü iç sahada oynanacak Bugsaşspor maçında Battal\'ın yerine 11\'de yer alması bekleniyor.
Atilla Güneş, \"Can, geçen hafta yalnız 2 gün takımla antrenman yaptıktan sonra forma giydi. Kendisiyle de konuşup kararı öyle vereceğim\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA TFFLig Beyaz GrupFIFAFutbol FederasyonuKarşıyakaAtilla GüneşCan ErdemSezonNiğde BelediyesporGeçenBugsaşsporBattalKendisiyleFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24