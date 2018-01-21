Karşıyaka'da Büyükkarcı tam yetkiyle görevde

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Karşıyaka\'nın Mutlu Altuğ yönetiminin istifası sonrası yapılan olağanüstü kongresinde başkanlığa kulüpte daha önce 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında basketbol şube başkanlığa da yapan Turgay Büyükkarcı seçildi.

Yeni yönetim futbol ve basketbol şubelerinin yarışmacı haklarının bir şirkete devredilmesi konusunda tam yetki aldı. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi\'ndeki kongreye AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ile Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı da katıldı. Uzun süredir şirketleşerek yatırım ortağı bulup borçlarından kurtulmaya çalışıp bunun için daha önce 2 kongre yapan, son dönemde adı Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak\'la anılan kulüpte genel kurul üyeleri, görüşmeler sonrası yönetime isim, renkler ve logo aynı kalmak koşuluyla futbol ve basketbol şubelerinin yarışmacı haklarının tamamının bir şirkete devredilebilmesi için yetki verdi.

Şirketleşme yetkisinin ardından başka aday olmadığı için tüzük gereği yarın yapılması gereken yönetim seçimleri bugüne alındı. Dün divan kuruluna yönetim listesi veren tek isim olan Turgay Büyükkarcı, enkaz edebiyatı yapmayacaklarını, çözüm üretebilmek için aday olduklarını söyledi. Büyükkarcı, \"Sportif başarı önemli ama mali disiplin de şart. Karşıyaka taraftarları başı dik dolaşacak. Bize verilen yarışmacı haklarının devri görevi namusumuz\" dedi. Büyükkarcı, yeni dönemde kulüpte 2 yıl önce yapılıp sonuçları açıklanmayan denetlemenin camiayla paylaşılacağını da vurguladı. Kaf-Kaf\'ın borcu 57 milyon 612 bin 541 TL olarak açıklandı. Büyükkarcı\'nın yeni yönetimi tamamı daha önce kulüpte yöneticilik görevinde bulunmuş Gökhan Şensan, Cenk Karace, Mehmet Yaya, Cafer Aralı, Serkan Odaman, Serkan Ergüven, Hakan Çeliker, Gökşin Konsoloğlu, İlter Köseoğlu, Önder Ülkü, Hasan Çelik, Levent Dağhan, Ziyanur Hasbay, Rıfat Tekbaş, Ersin Ergin isimlerinden oluştu.

TORBAOĞLU: \"ŞİRKETLEŞME ŞART\"

Karşıyaka\'da Mutlu Altuğ\'un istifasından sonra son dönemde şirketleşme sürecine öncülük eden, Mesut Sancak\'la görüşmeleri yürüten camianın etkili isimlerinden Nazım Torbaoğlu, gelişmelerle ilgili kongrede bilgi verdi. Kulüpte şirketleşmenin şart olduğunu belirten Torbaoğlu, \"Yöneticilik yapmak her geçen gün zorlaştı. Gelinen noktada şirketleşmemiz gerek. Seçilen yeni yönetim ciddi bir fedakarlık yapacak, birçok kesim tarafından desteklenecek. Elini taşın altına koyacak. Bu arkadaşların önünü açacağız\" dedi. Daha önce kulübü şirketleştirmeye talip de olan Torbaoğlu, \"Kurulan komiteyle görüşmek istemedim çünkü kulübe yıllarca hizmet ettim ama demediklerini bırakmadılar. Bir işe Karşıyakalı talip olunca en istenmeyen adam durumunda oluyor. Hollandalılar, Ruslar geldi gitti, bunların olmayacağını baştan biliyordum. Bir süredir kırgın olduğum için ilgilenmiyordum ama sorumluluk alma ihtiyacı duydum\" dedi.

\"Kulüpte borcun 5\'te 2\'sini Yaşar Holding, 5\'te 3\'ünü benim ödemem önerisinde bulundum\" diyen Torbaoğlu, \"Basketbol şirketleşecekse bunun Yaşar Holding öncülüğünde olması gerektiğini düşündüm. Şirketleşme için B seçeneği yaratma adına da İzmirli işadamlarıyla görüşme yaptım. Hasan Denizkurdu\'yla teklifimi görüştük. Holding cephesinden çok umutluydum ama sponsor olarak devam etmek istiyor yanıtını alınca Mesut Sancak\'la temasa geçtim. Hollandalı gelsin, Rus gelsin derken İzmir\'in içinden talip çıkınca kulüp satılmaya çalışılıyor diye muhalefet başladı. Açıkçası Sancak biraz geri çekildi ama en azından bu süreçte yeni puan silme cezası gelmemesi için katkı koyacağının sözünü verdi. Transfer yasağını da kaldırmak istedi ama şirketleşme konusunda nasıl bir karar çıkacağını bilmediğim, bu vebali kaldıramayacağım için beklemesini istedim. Mevcut futbolculara karşı sorumlulukların yerine getirilmesinde yardımcı olacak. Bundan sonra görüşmeleri yönetim yürütecek\" diye konuştu.

SÜREKLİ: \"HER ZAMAN YANINDAYIM\"

Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, kongrede, \"Milletvekili olduğum sürece Karşıyaka\'nın emrindeyim\" dedi. Kulüpte daha önce birçok dönemde yöneticilik de yapan Sürekli, \"46 yıldır Karşıyaka\'da yaşıyorum. Yalnız milletvekili değil Karşıyakalı olarak konuşuyorum. Burası çok büyük bir camia. Milletvekili olduğum sürece bu kulübün emrindeyim. Karşıyaka\'nın sorunları var. Son kongrede karamsar bir hava vardı ama genel kurul iradesiyle sorunlar aşılıyor. Hep beraber mücadele ederek ilk etapta bu sezon ligde kalmak için çalışacağız. Bu süreçte şirketleşme konusunda önce Hasan Denizkurdu ve Nazım Torbaoğlu\'nu buluşturdum. Sonra Mesut Sancak\'la Torbaoğlu\'nu bir araya getirdim. Bundan sonrası camianın bileceği iş. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpnar\'la da görüşüyoruz. O da kulübün içinde. Karşıyaka için iktidarıyla muhalefetiyle belediyesiyle siyasetiyle önümüz açık. Yarın bu günlerden daha güzel olacak\" şeklinde konuştu.

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