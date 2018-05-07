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Spor

Karşıyaka'da bekleyiş sürüyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'tan 38 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra genç futbolcularıyla çıktığı 3 maçı da kaybederek sezonu tamamlayan Karşıyaka'da yeni sezonla ilgili meraklı bir bekleyiş var

07 Mayıs 2018 16:01

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'tan 38 yıl sonra TFF 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra genç futbolcularıyla çıktığı 3 maçı da kaybederek sezonu tamamlayan Karşıyaka\'da yeni sezonla ilgili meraklı bir bekleyiş var. 
Yaklaşık 15 milyon TL tutarındaki borcu ödeyip transfer yasağını açabilmesi, futbol veya basketbol şubesinin yarışmacı haklarının devredilme ihtimaline bağlı olan Karşıyaka, yönetimin yaptığı görüşmelerden çıkacak sonuca kilitlendi. Basketbol takımının isim sponsoru Yaşar Holding\'le yeni sezonla ilgili temaslar sürüyor. Folkart Yapı da kulübün basketbol şubesine borçsuz olarak devralma şartıyla talip olmuştu.
Karşıyaka yönetimi, şube devrinin gerçekleşip gerçekleşmemesi durumunda her ihtimalde futbol takımında öncelikle mevcut kadroyu ana hatlarıyla korumaya çalışacak. Sözleşmeleri bitecek kadronun tecrübeli isimleriyle temasların lig bitmeden başladığı öğrenildi. 3\'üncü Lig\'de askerliğini tecil ettiremeyecek Mustafa Aşan için formül aranıyor. Cihat Arslan\'la yolların ayrılması sonrası son 3 maça altyapı sorumlusu Erol Özgür yönetiminde çıkan yeşil-kırmızılıların 3\'üncü Lig\'de görev alacak teknik direktörünün ve takımın idari yapılanmasının da önümüzdeki belli olacağı öğrenildi.
 

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