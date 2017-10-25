Karşıyaka'da Başkan Altuğ'dan kampanya açıklaması

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA\'da taraftarın kulübe Okan Şahingöz\'ün yetiştiricilik bedeli nedeniyle 9 puan silme cezası gelmemesi için başlattığı kampanyaya destek olmamakla suçlanarak istifaya davet edilen Başkan Mutlu Altuğ, sessizliğini bozdu.

Altuğ, açıklama yayınlayıp \"Karşıyaka savaşıyor\" adı verilen kampanyaya öncülük eden ve destek olan milletvekillerine, belediye başkanına, tüm eski kulüp başkanlarına ve yöneticilerine, vefakar Karşıyaka taraftarlarına ve işadamlarına teşekkür etti. Kampanyanın düzenlenmesi ve 3 gün gibi kısa bir sürede gerekli meblağın ödenmesinin Karşıyaka Spor Kulübü\'nün ne kadar büyük bir camia olduğunu gösterdiğini ve varoluş savaşında yönetimin yalnız kalmadığı söyleyen Altuğ, \"Tüm camiamız kulübüne sahip çıktığını göstermiş, yönetimimizin aşmak için azami çaba sarf ettiği eski dönemlere ait dosyaların çözümlenmesi için tüm camiamıza umut vermiştir\" dedi.

Yönetimin sezon başından bugüne kadar futbol şubesi için 1 milyon TL\'si Yaşar Holding\'den olmak üzere 2.3 milyon TL kaynak yarattığını belirten Altuğ, \"Geçen hafta mevzubahis borçlardan eski futbolculardan Makukula\'nın 36 bin euro alacağı için ilk taksit olarak 10 bin euro yönetimimiz tarafından ödenmiştir. Bunun yanı sıra eski dönemlerden çözülmesi acil olan Shukurov\'un 293 bin 312 dolar, Ofoeudu\'nun 98 bin 810 euro, Juninho\'nun 410 bin 750 dolar, Kovalchuk\'un 251 bin 524 euro, Fall\'un 134 bin 870 euroluk dosyaları vardır. Ocak ayında transfer yasağının kaldırılabilmesi için geçmiş dönemlere ait yerli oyuncu dosyalarını kapsayan tutarın da 13 milyon TL mertebelerinde olduğu göz önüne alındığında kampanyada alınacak yolumuzun oldukça zorlu ve uzun olduğu malumunuzdur\" açıklamasını yaptı. Altuğ, bu konuların tartışılabilmesi için 15 Kasım\'da olağanüstü mali genel kurul kararı aldıklarını hatırlattı.