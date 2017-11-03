Karşıyaka'da Anıt davasını belediye kazandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde 1972 yılında yapılan \'Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı\' yıkılıp yerine aynı anıtın daha büyüğünün yapılması konusunda Karşıyaka Belediye Meclisi\'nin aldığı kararın iptali için açılan dava sonuçlandı. İzmir 5\'inci İdare Mahkemesi, anıtın yıkılıp yerine yenisinin yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle iptal talebini reddetti.

Karşıyaka Belediyesi, 44 yılda yıpranan, AFAD raporuyla da yıkılabileceği belgelenen \'Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı\'nı baştan sona yenileme kararı aldı. Bu durum ilçede tartışma yarattı. Yıkılması yerine restore edilmesi istendi. Ardından Karşıyaka Belediye Meclisi, Şubat 2017\'de Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı Restorasyon ve Düzenleme Yapım İşi\'nde kullanılmak üzere, İller Bankası\'ndan 7 milyon 437 bin 981 TL kredi kullanılması ve konuyla ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar\'a yetki verdi. Akpınar anıtın ağır hasarlı olduğunu, yıkılıp yerine aynı anıtın daha büyük boyutlusunun yapılacağını söyledi. Bunun üzerine anıtın yıkılması konusundaki tartışmalar yargıya taşındı. Gazeteci Feyzi Hepşenkal ve Avukat Murat Fatih Ülkü, kararın iptali istemiyle dava açtı. Anıt tescilli bir eser olmadığı için Karşıyaka Belediyesi anıt yıkıp daha büyüğünü yapmaya başladı.

Anıt tartışmalarına son noktayı İzmir 5\'nci İdare Mahkemesi koydu. Mahkeme, ekim ayında yapılan son duruşma sonrası kararını aldı. Davayı reddetti. Mahkeme kararında bağımsız bir test firmasının yaptığı değerlendirme sonucu dava konusu anıtın ağır hasarlı olduğuna ilişkin hazırlanan rapor, can ve mal güvenliği riski taşıdığı belirlenen anıt hakkında belediye encümenince mevzuat gereği verilen yıkım kararı olduğunun anlaşıldığını belirtti. Yenisini yapmak üzere Karşıyaka Belediye Meclisi tarafından yürütmenin başı olan Belediye Başkanı\'na verilen yetki sonrasında yapılan ihalenin de Kamu İhale Kanunu hükümlerince uygun, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak gerçekletirdiğini belirten mahkeme, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı Restorasyon ve Düzenleme Yapım İşi ile ilgili ihale işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı kararı verdi. İzmir 5\'inci İdare Mahkemesi bu nedenlerle davayı reddetti.



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