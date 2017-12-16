Karşıyaka'da Ali Say kadroda yok

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta yarın SBS İnşaat Kırklarelispor\'u ağırlayacak Karşıyaka\'da teknik direktör Halim Okta, antrenmanda yardımcısıyla tartışan Ali Say\'ı kadroya almadı. Ali ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde alınacağı öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda kadronun değişilmez isimlerinden olan ve bu sezon oynanan 15 maçın 14\'ünde ilk 11\'de forma giyerek 3 gol atan 24 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Fethiyespor\'la yapılan deplasman mücadelesinde yedek soyunup son 7 dakikada şans bulmuştu.