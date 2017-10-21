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Spor

Karşıyaka-Zonguldak Kömürspor maçından notlar

İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA altyapısından yetişen ve sezon başında Zonguldak Kömürspor'a transfer olan sol kanat Ali Kemal, eski takımına rakip oldu

21 Ekim 2017 19:01

İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA altyapısından yetişen ve sezon başında Zonguldak Kömürspor\'a transfer olan sol kanat Ali Kemal, eski takımına rakip oldu. Son 3 haftada yedek soyunan Ali Kemal, Karşıyaka karşısında ilk 11\'de yer buldu.
Ev sahibi ekipte sol bek Onur\'un sakatlığında altyapıdan yetişen Özgür ilk 11\'de yer aldı. Geçen hafta sol bekte Anıl\'ı tercih eden Teknik Direktör Atilla Güneş bu kez Özgür\'ü 11\'e monte etti. Daha önce kupadaki Yeşil Bursa randevusunda şans bulan 19 yaşındaki genç futbolcu, ligde ilk kez resmi bir müsabakaya çıktı. Cezalı Arif\'in yerine ise ön liberoda Fatih oynadı. Mahmut kadroda yer bulamadı.
Yeşil-kırmızılı takım sahaya sıfır puanla çıkmanın moral bozukluğunu yaşadı. Daha önce eski futbolcusu Banahene\'nin alacağı yatırılmadığı için FIFA\'nın verdiği 3 puan silme cezası uygulanan Karşıyaka\'da bu kez de Ulusal Kulüp Lisansı alınamaması nedeniyle gelen 3 puan silme cezası Futbol Federasyonu tarafından puan tablosuna işlendi.
Karşıyaka taraftarı karşılaşmaya ilgi göstermedi. Kapalı tribünde yaklaşık 2 bin kişi yeşil-kırmızılı takımı desteklerken, konuk ekibi de az sayıda taraftarı yalnız bırakmadı. Kapalı tribünün sağ bölümü seyirciye kapatıldı. Tüm Karşıyakalılar kapalının solunda oturdu.

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