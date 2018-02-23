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Spor

Karşıyaka umudunu koruyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

23 Şubat 2018 14:16

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 8 gün içinde oynadığı son 3 maçını üst üste kaybedince kurtuluş hattının 5 puan gerisinde kalan Karşıyaka\'da teknik direktör Cihat Arslan, \"Bu futbolu, bu mücadeleyi sürdürdüğümüz sürece umudumu kaybetmem\" dedi.
Son maçlardaki hakem hatalarından dert yanan Arslan, \"Bizi sahipsiz mi görüyorlar bilmiyorum. Net penaltılarımız esgeçiliyor, rakiplerin attığı ofsayttan goller veriliyor. Ama ligde en zorlu takımlara karşı mücadele olarak ezilmedik. Sahada elimizden gelen her şeyi yaptık. Bunu sürdürdüğümüzde galibiyetler gelecektir\" diye konuştu.
Kadro alternatifsizliğinin kendilerini zorladığını belirten Arslan, \"Sarı kart sınırında 7 oyuncumuz vardı. Mahmut ve Battal, Pendikspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Abdülhamit\'in de beklenmedik bir sakatlığı oldu. Bu hafta Mustafa Aşan ve Tayfun dışında sahaya çıkacak 18 futbolcunun 16\'sı altyapı patentli olacak. Profesyonel yapıp son 2 maçta şans verdiğimiz Doğukan gibi gençleri vitrine çıkaracağız. Biz savaşı bırakmayacağız. Genç futbolcularımızın yanında olmayı sürdürmeliyiz\" dedi.
Arslan, ligde 2 iç saha maçında kendilerine stat desteği sağlayacak Menemen Belediyesi\'ne teşekkür etti.

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