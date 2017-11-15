T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka Teknik Diröktörü Okta: "Derbinin adı yeter"

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - KARŞIYAKA'da camia son günlerde şirketleşme gündemine kilitlenirken TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 puanla son sırada kalan yeşil-kırmızılı takım, pazar günü oynanacak Altay derbisine bileniyor

15 Kasım 2017 16:23

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - KARŞIYAKA\'da camia son günlerde şirketleşme gündemine kilitlenirken TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 5 puanla son sırada kalan yeşil-kırmızılı takım, pazar günü oynanacak Altay derbisine bileniyor. Ligde bu sezon 12 haftada 2 galibiyet alabilen, 6 puanı da silinen Karşıyaka\'da teknik direktör Halim Okta, \"Derbinin havası farklı olur\" dedi. Nazilli Belediyespor deplasmanında çok talihsiz bir şekilde kaybettiklerini belirten Okta, \"95\'nci dakikada kalemizde gol görüp puanı kaybetmek bizi etkiledi. Ancak hiçbir olumsuz durum Altay derbisi öncesi geçerli sebep değil. Rakibimiz ligde zirvede ama derbinin favorisi olmaz\" dedi.
Puan silme cezalarının sezon başında takımı olumsuz etkilediğini söyleyen Okta, \"Göreve geldiğimden bu yana 3 maçtır gözlemlediğim, futbolcuların motivasyonları arttı. Takıma daha çok sahip çıkıyorlar, antrenmanda özverililer. Sahada mücadelemiz fark ediliyor. Skor istikrarını da yakalarsak çok daha iyi olacağız. Ligde 6 puanımız silinmemiş olsa daha iyi yerdeydik. Şimdi bu handikapı aşmaya çalışıyoruz\" diye konuştu. Mustafa Aşan ve Tayfun\'un cezalarının bittiği Yeşil-kırmızılı ekipte Onur ile Mustafa Değirmenci\'nin sakatlığı sürüyor. Belinden sakatlık geçiren Tayfun\'un ise maça yetişeceği öğrenildi.
BİRİ ZİRVEDE BİRİ DİPTE
İzmir\'in ezeli rakipleri Karşıyaka ile Altay\'ı profesyonel liglerde 7 sezon sonra karşı karşıya getirecek derbi öncesi siyah-beyazlılar şan, yeşil-kırmızılılar ise can derdinde. Tarihinde ilk kez 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra küllerinden doğan Altay, bu sezon döndüğü 2\'nci Lig\'de 12 maçta 24 puanla Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor ve Kırklarelispor\'la birlikte zirveyi paylaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, geçen hafta İzmir\'e lider gelen Bandırmaspor\'u yenerek haftayı averajla ikinci sırada tamamladı. Ağır borç yüküyle kıvranan, sezon başından bu yana binbir güçlükle boğuşan Karşıyaka ise 5 puanla düşme hattında son sıraya demir attı. İki takım liglerde en son 2010-11 sezonunda TFF 1\'inci Lig\'de karşılaştı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHAKARŞIYAKATFFLig Beyaz GrupAltayLigdeKarşıyakaHalim OktaNazilli BelediyesporOktaAncakRakibimizPuanTakımaSahadaSkorMustafa AşanTayfunYeşilkırmızılıOnurMustafa DeğirmenciBelindenBİRİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24