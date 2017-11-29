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Spor

Karşıyaka Teknik Direktörü Okta: "Teslim olmayacağız"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

29 Kasım 2017 15:44

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda Ottocool Karagümrük\'ü 5-3 yenerek moral bulan düşme hattındaki Karşıyaka\'da Teknik Direktör Halim Okta, \"Kimse teslim olmamızı beklemesin\" mesajı verdi.
Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelen deneyimli teknik adam, \"Bu büyük camianın bir parçası olmanın gururunu ekibimle birlikte yaşıyorum. 105 yıllık maziye sahip Karşıyaka Spor Kulübü\'nün omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Göreve geldiğimizde futbolcularımıza Kurtuluş Savaşı\'nı başlatalım demiştik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Ay Yıldız ile onurlandırdığı kulübümüzün teslim olmasını kimse beklemesin\" dedi.
Her şeyin para olmadığını, bazı değerlerin maddiyatın çok üstünde olduğunu ifade eden Teknik Direktör Okta, \"Bizleri her şartta koşulsuz destekleyen vefakar taraftarımız bunun en güzel kanıtı. Bundan sonraki süreçte taraftarımız, yönetim, teknik heyet, özveri ile mücadele eden futbolcu kardeşlerimiz, çalışanlarımız ve basın mensuplarıyla el ele vererek, camiayı hak ettiği başarıya taşımak için birlikte mücadele etmeliyiz. Bizden maddi, manevi desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu birlikteliğin bizi zafere taşıyacağına inancımız tam\" diye konuştu.
Kaf-Kaf\'ı sportif anlamda yukarıya taşımakta kararlı olduklarını anlatan Halim Okta, pazar günü konuk edecekleri Konya Anadolu Selçuk maçına 3 puan hedefiyle çıkacaklarını söyledi.
 

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