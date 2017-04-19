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Karşıyaka taraftarının tepkisini çeken Yaşar Holding ve Selim Yaşar'dan geri adım

Selim Yaşar “En yüksek Hayır Karşıyaka’dan, Ankara ile ters düşmemek için sponsorluğu yeniden gözden geçirmek gerekli” demişti

19 Nisan 2017 19:59

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar'ın, sosyal medyada Karşıyakalı bazı taraftarlarla referandum sonuçlarına ilişkin yaşadığı 'evet- hayır' tartışması camiada büyük yankı bulurken, önce holdingten, sonra da Selim Yaşar'ın kendisinden açıklama geldi. Yaşar Holding, Selim Yaşar'ın kişisel hesabından paylaştığı görüşlerinin kurumsal duruşlarını yansıtmadığını açıkladı. Selim Yaşar ise bu sabah hesabından özür mesajı yayımladı.

Yeşil- kırmızılı kulübe 60 yıldır karşılıksız ekonomik destek veren, 19 yıldır da Pınar markasıyla basketbol takımının isim sponsoru olan Yaşar Holding'in patronu Selim Yaşar, referandumda oylanan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yüzde 51.41 'Evet' oyuyla kabul edilmesinin ardından sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından, 'Evet doğru karar veren Türk halkına şükranlar' mesajını paylaştı. Selim Yaşar'ın mesajı, Karşıyakalı takipçilerinin bir kısmının tepkisini çekti. Karşıyaka İlçesinin referandumda yüzde 83.11 'Hayır' oyu verdiğini hatırlatan taraftarlarla tartışmaya giren Selim Yaşar, daha sonra mesajını sildi. Selim Yaşar, bir arkadaşının mesajını silmesini eleştirmesi üzerine, 'Karşıyaka zarar görmesin diye silmiştim, 45 milyon borcu olduğu gibi biline' yazdı. Bunun üzerine bir başka takipçisinin, 'Siz Karşıyaka'yı düşünmeyin, Yaşar Holding'i düşünün' mesajına tepki gösteren Selim Yaşar, 'En yüksek Hayır Karşıyaka'dan YH (Yaşar Holding) düşünüyorum ve Ankara ile ters düşmemek için sponsorluğu yeniden gözden geçirmek gerekli' yanıtını verdi.

 

Holding: Kurumsal görüş değil
 

Selim Yaşar'a önce Karşıyaka taraftarları ve ilçe sakinleri, gece ilerleyen saatlerinde de tüm Türkiye'den tepkiler artmaya başladı. Tepkilerin artması üzerine dün gece Yaşar Holding'ten açıklama yapıldı. Yaşar Holding'in konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

"Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selim Yaşar'ın 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleşen referandum sonrası, kişisel sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Yaşar Topluluğu, 71 yıldır kurumsal değerleri ışığında, etik duruşundan taviz vermeden, her kurum, kuruluş ve bireye eşit mesafede durarak şirketleri ve markaları ile üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. Demokrasinin önemi ve gereğine inanan Yaşar Topluluğu olarak, Sayın Selim Yaşar'ın görüşlerinin şahsi görüşleri olduğunu, söz konusu görüşlerin Yaşar Topluluğu ve Yaşar Ailesi'ni temsilen verilmediğini, topluluğumuzun tüm siyasi görüşlere ve partilere eşit mesafede durduğunu hatırlatmak isteriz. Ülkemizin gelişmesi ve geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."
 

Selim Yaşar'dan da 'Özür' açıklaması
 

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar ise gelen tepkilerüzerine özür diledi. Selim Yaşar, Facebook hesabından bu sabah paylaştığı mesajda, 'Karşıyaka spor camiasından özür dilerim, ben kimseyi kırmak istemem ve herkesin kararına saygılıyım' ifadesini kullandı.

 

Ne oluştu?

 

Yaşar Holding’in yönetim kurulu başkanı Selim Yaşar, referandumun ardından paylaştığı "Evet" mesajı nedeniyle Karşıyakalı taraftarlarla karşı karşıya geldi.

"EVET doğru karar veren Türk halkına şükranlar" paylaşımında bulunan Yaşar, Karşıyaka ilçesinin referandumda yüzde 83.2’yle "Hayır" dediğini hatırlatan yeşil-kırmızılı taraftarlarla girdiği tartışmanın ardından bu mesajını sildi.

Bir arkadaşının mesajını silmesini eleştirmesi üzerine,“Karşıyaka zarar görmesin diye silmiştim, 45 milyon borcu olduğu gibi biline” diye yazan Yaşar, bir başka takipçisinin, “Siz Karşıyaka’yı düşünmeyin, Yaşar Holding’i düşünün” mesajına ise, “En yüksek Hayır Karşıyaka’dan YH (Yaşar Holding) düşünüyorum ve Ankara ile ters düşmemek için sponsorluğu yeniden gözden geçirmek gerekli” yanıtını verdi.

Yaşar’ın bu mesajı taraftarın sert tepkisine neden olmuştu.

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