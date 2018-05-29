Karşıyaka, stadının peşini bırakmıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'e düşen Karşıyaka\'da başkan Turgay Büyükkarcı taraftarın yıllardır yolunu gözlediği statla ilgili temaslarda bulundu.

Başkan Büyükkarcı, Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu\'yla İzmir\'de görüştü. Görüşmeye İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten de katıldı. Toplantıda inşaatı yılan hikayesine dönen Karşıyaka\'ya yeni yapılacak statla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Karşıyaka Belediyesi\'nden inşaat ruhsatı alamayan projeye ruhsat çıkarmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na başvuru yapılmıştı. Geçen yıl 2 kez yenilen imar planına 7 vatandaşın dava açtığı stadın inşaatı yargı sürecini bekliyor.

Öte yandan Karşıyaka\'nın olağan mali genel kurulu yarın yapılacak. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Evi\'ndeki kongre saat 18.00\'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda kulübün gelir-gider tablosu ve denetleme kurulu raporu okunduktan sonra yönetim ile yeni sezon bütçesi ibraya sunulacak. 20 Ocak\'taki seçimli genel kurulda futbol ve basketbol takımının yarışmacı haklarını bir şirkete devredebilme yetkisiyle göreve gelen yönetim, üyelere bu konuda yapılan görüşmelerle ilgili de bilgi verecek. Karşıyaka, bu sezonun ilk yarısında 2 kez de şirketleşme gündemiyle genel kurula gitmişti.



