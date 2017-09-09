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Spor

Karşıyaka stadı için tarihi günde coşku

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA'nın yıllardır beklediği 15 bin 600 kişilik yeni stadın temeli, Başbakan Binali Yıldırım tarafından, Göztepe ve Alsancak Stadı'yla aynı anda Buca'dan canlı bağlantıyla atılırken coşku doruğa çıktı

09 Eylül 2017 17:39

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA\'nın yıllardır beklediği 15 bin 600 kişilik yeni stadın temeli, Başbakan Binali Yıldırım tarafından, Göztepe ve Alsancak Stadı\'yla aynı anda Buca\'dan canlı bağlantıyla atılırken coşku doruğa çıktı.
Eski Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri\'nin yerine inşa edilecek stadın arazisinde düzenlenen törene Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel, Kulüp Başkanı Mutlu Altuğ, Kulüp Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, yöneticiler, 15 Haziran\'da düzenlenen ihaleyi 62 milyon TL bedelle alan Rönesans Holding\'e bağlı REC Uluslararası İnşaat\'ın yetkilileri, taraftarlar ile yeşil kırmızılı kulübün futbol ve basketboldaki altyapı sporcuları katıldı.
İnşaat firması çalışanları tören için iş makinelerini araziye getirip özel bir platform oluşturdu. Karşıyaka\'nın altyapı sporcuları, ellerinde, \"Evimize dönüyoruz, Süper Lig\'i gözlüyoruz\" yazılı pankartı taşıdı. Başbakan Yıldırım, Karşıyaka\'daki törene canlı bağlantı yaptığı esnada heyecan doruğa ulaştı. Törende konuşan Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka Stadı\'nın yapımına katkıları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'a teşekkür edip 550 günde bitirilmesi planlanan tesisin Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kabul edilen 19 Aralık 2018\'de açılması talebinde bulundu. Başkan Altuğ ise Süper Lig\'e dönüş yolundaki ilk adımı stadın temeliyle attıklarını söyledi. Törenden sonra 3 kurban kesildi.

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