T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka son 13 yılın en kötü serisini egale etti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Karşıyaka, üst üste 6'ncı mağlubiyetini Zonguldak Kömürspor karşısında yine son anlarda aldı, kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkını 4'e indir

12 Mart 2018 16:31

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Karşıyaka, üst üste 6\'ncı mağlubiyetini Zonguldak Kömürspor karşısında yine son anlarda aldı, kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkını 4\'e indirme fırsatını tepti. Bu sezon daha önce 7 maçta son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle puan kaybeden Karşıyaka, Zonguldak\'ta da aynı alışkanlığından kurtulamadı. Ligde kalma yarışındaki en yakın rakibi haline gelen Fethiyespor\'un mağlup olduğu haftada ayağına gelen fırsatı harcayıp 88\'inci dakikada gelen tek gole engel olamayan Kırmızı-Yeşillik ekip, umutlarını iyice azalttı.
En son 1980\'de 3\'üncü Lig\'de yer alan, ligin son 8 haftası öncesi 38 yıl sonra aynı kabusu gören yeşil-kırmızılılar, son 13 yılın en kötü serisini egale etti. Daha önce 2004-05 sezonunda 1\'inci Lig\'de üst üste 7 mağlubiyet alan İzmir ekibi, 2014-15\'te ise bu sezon olduğu gibi yine art arda 6 maçından yenilgiyle ayrıldı. Transfer yasağı ve devre arasında 2 önemli futbolcusunun ayrılmasıyla altyapı ağırlıklı kadrosunda alternatif isim sıkıntısı çeken Karşıyaka\'da cumartesi günü iç sahada Kahramanmaraşspor\'la oynanacak karşılaşma öncesi Arif ve Metin, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA TFFLig Beyaz GrupKarşıyakaZonguldak KömürsporBuKarşıyaka ZonguldakLigdeFethiyesporKırmızıYeşillikEnLigDahaTransferKahramanmaraşsporArifMetin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24